Projection Docs en docs La Médiathèque, 30 mars 2023, Orléans. Projection Docs en docs Jeudi 30 mars, 18h30 La Médiathèque Dans les années 1960, une équipe d’ouvrières est choisie pour représenter le Japon dans les compétitions internationales de volley-ball. Leurs succès fulgurants surprennent le monde entier et elles deviennent des symboles de réussite dans un Japon en pleine reconstruction depuis 1945. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations.

Dans le cadre des Voix d'Orléans

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00 gratuit

