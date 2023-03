Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque, 25 mars 2023, Orléans. Prix du public Les Yeux Doc Samedi 25 mars, 15h00 La Médiathèque Bastien a 20 ans et il milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume politicien, il se surprend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent qui risquent de briser son ambition.

Participez à la troisième édition du Prix du public Les Yeux Doc du samedi 4 mars au samedi 1er avril et découvrez quatre documentaires et votez pour votre film préféré.

Les Yeux Doc, une ressource en ligne à découvrir sur le site internet de réseau des Médiathèques d’Orléans. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:45:00+01:00

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:45:00+01:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque 2023-03-25 was last modified: by Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque La Médiathèque 25 mars 2023 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret