Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque, 23 mars 2023, Orléans. Prix du public Les Yeux Doc Jeudi 23 mars, 18h30 La Médiathèque Ayi a 50 ans. Elle vient d’une province rurale de l’est de la Chine et n’a pas le permis de résidence qui lui permettrait de travailler légalement à Shanghai. Pourtant, ça fait 20 ans qu’elle cuisine dans la rue, au cœur d’un quartier de Shanghai voué à une destruction imminente.

Participez à la troisième édition du Prix du public Les Yeux Doc du samedi 4 mars au samedi 1er avril et découvrez quatre documentaires et votez pour votre film préféré.

Les Yeux Doc, une ressource en ligne à découvrir sur le site internet de réseau des Médiathèques d’Orléans. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T19:40:00+01:00

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T19:40:00+01:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque 2023-03-23 was last modified: by Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque La Médiathèque 23 mars 2023 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret