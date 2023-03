Je Dis Patrimoine La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Je Dis Patrimoine La Médiathèque, 16 mars 2023, Orléans. Je Dis Patrimoine Jeudi 16 mars, 18h00 La Médiathèque Conglomérat d’identités, de reliefs, de langages, de visions, le livre d’artiste est un objet polysémique qui, à l’image du monde, se dérobe aux cadres.

À l’occasion du Printemps des Poètes, le réseau des Médiathèques d’Orléans vous embarque pour un voyage sans passeport dans sa collection de livres d’artistes. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

