« Tosca » présentation du nouveau spectacle par la Fabrique Opéra Val de Loire La Médiathèque, 11 mars 2023, Orléans. « Tosca » présentation du nouveau spectacle par la Fabrique Opéra Val de Loire Samedi 11 mars, 11h00 La Médiathèque Découvrez l’univers du prodige Puccini grâce à une conférence musicale passionnante. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Avec la pédagogie, le savoir, l’humour et les bretelles rouges qui le caractérisent, Clément Joubert, Directeur artistique de La Fabrique Opéra Val de Loire décryptera le nouveau projet et spectacle : Tosca de Puccini et présentera son métier de chef d’orchestre.

