Conférence musicale La Médiathèque, 9 mars 2023, Orléans. Conférence musicale Jeudi 9 mars, 19h00 La Médiathèque La voix mystique de Meredith Monk La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’Ensemble vocal Éphémères et Jean-Louis Tallon vous invitent à une conférence inédite retraçant le parcours biographique et musical hors normes d’une des plus grandes compositrices de notre temps : Meredith Monk, la magicienne de la voix. Ce concert-conférence sera donné dans le cadre du festival Musiques Pluri’elles et en écho au livre d’entretiens de Jean-Louis Tallon avec Meredith Monk Une voix mystique (éd. Le Mot et le reste).

En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:00:00+01:00

2023-03-09T20:00:00+01:00

