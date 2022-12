Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? La Médiathèque, 9 mars 2023, Orléans. Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? Jeudi 9 mars 2023, 18h30 La Médiathèque Aimez-vous Brahms ? La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mediatheques.orleans-metropole.fr/cycle-de-conferences-musicales »}] Aimez-vous Brahms ? Si oui, venez redécouvrir ou découvrir sa magnifique musique. Si vous ne savez pas, venez pour découvrir et mieux comprendre ce compositeur paradoxal—à la fois romantique et classique, artisan et artiste, le premier compositeur-musicologue, le compositeur le plus important du deuxième moitié du 19e siècle, avec Wagner. En partenariat avec le conservatoire d’Orléans

