Ateliers cartes pop-up La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Ateliers cartes pop-up La Médiathèque, 15 février 2023, Orléans. Ateliers cartes pop-up Mercredi 15 février, 15h00 La Médiathèque

Sur inscription au 02 38 68 45 45

À vos ciseaux pour créer de jolies cartes pop-up ! La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Venez, vous serez conquis, et repartez avec vos créations.

A partir de 6 ans.

Sur inscription au 02 38 68 45 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Ateliers cartes pop-up La Médiathèque 2023-02-15 was last modified: by Ateliers cartes pop-up La Médiathèque La Médiathèque 15 février 2023 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret