Présentation de jeux vidéo Outer Wilds La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Présentation de jeux vidéo Outer Wilds La Médiathèque, 8 février 2023, Orléans. Présentation de jeux vidéo Outer Wilds Mercredi 8 février, 15h00 La Médiathèque

Sur inscription au 02 38 68 45 45

A bord de votre navette spatiale, suivez les traces d’une civilisation disparue au sein d’un système solaire au bord de la destruction. Jeu d’aventure et d’exploration en solo. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire A partir de 7 ans.

Sur inscription au 02 38 68 45 45 Les Mycéliades un festival pour les 15-25 ans. Première édition nationale !

À travers des événements ludiques autour de la science-fiction, ce dispositif vise à créer des passerelles entre les films, les livres et la création numérique entre les cinémas et les médiathèques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T15:00:00+01:00

2023-02-08T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Présentation de jeux vidéo Outer Wilds La Médiathèque 2023-02-08 was last modified: by Présentation de jeux vidéo Outer Wilds La Médiathèque La Médiathèque 8 février 2023 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret