Atelier Art-Science : Ecouter l’espace, avec ShoÏ Lorillard La Médiathèque, 4 février 2023, Orléans. Atelier Art-Science : Ecouter l’espace, avec ShoÏ Lorillard Samedi 4 février, 16h00 La Médiathèque Cet artiste musicien est un passionné d’astrophysique et de musique La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire il s’inspire directement de l’univers des astronautes des années 50. Son travail s’articule autour de l’expérimentation sonore. Il vous présentera son concept et son équipement technique avant de créer rien que pour vous une immersion au coeur de l’espace.

A partir de 10 ans, tout public

Les Mycéliades un festival pour les 15-25 ans. Première édition nationale !

À travers des événements ludiques autour de la science-fiction, ce dispositif vise à créer des passerelles entre les films, les livres et la création numérique entre les cinémas et les médiathèques. Retrouvez la programmation du cinéma des Carmes.

