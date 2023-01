Conférence : Star Wars et la pop culture par Nicolas Allard La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Conférence : Star Wars et la pop culture par Nicolas Allard La Médiathèque, 3 février 2023, Orléans. Conférence : Star Wars et la pop culture par Nicolas Allard Vendredi 3 février, 18h00 La Médiathèque Depuis la sortie du premier film de la saga en 1977, Star Wars est devenu un phénomène mondial et transgénérationnel. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Plus de 40 ans après sa création, et malgré une concurrence féroce dans le domaine de la pop culture, cette franchise reste extrêmement populaire. Comment expliquer un engouement aussi massif et durable ? Nicolas Allard vous propose de retourner dans une galaxie lointaine, très lointaine, afin de décrypter les forces de cette saga intemporelle et universelle. Il est l’auteur de l’essai Star Wars, un récit devenu légende (éditions Armand Colin) et de plusieurs textes consacrés à l’univers créé par George Lucas.

Les Mycéliades un festival pour les 15-25 ans. Première édition nationale !

À travers des événements ludiques autour de la science-fiction, ce dispositif vise à créer des passerelles entre les films, les livres et la création numérique entre les cinémas et les médiathèques. Retrouvez la programmation du cinéma des Carmes.

