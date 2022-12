Le rêve américain La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le rêve américain La Médiathèque, 1 février 2023, Orléans. Le rêve américain Mercredi 1 février 2023, 16h00 La Médiathèque Marius Stieghorst, le chef de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, présentera les œuvres du concert Le rêve américain, qui aura lieu les 4 et 5 février 2023 au Théâtre d’Orléans. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Si l’œuvre majeure de ce programme est bien sûr Un Américain à Paris de Gershwin, le reste du programme offre ainsi une sélection variée de compositions américaines, du concerto classique à l’œuvre contemporaine, en passant par la comédie musicale. Pour l’occasion, l’orchestre accueillera Gerald Scholl, le timbalier solo de l’Orchestre Symphonique de Wichita.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T16:00:00+01:00

2023-02-01T17:00:00+01:00

