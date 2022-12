Conférence musicale Sergeï Rachmaninov, par François-Xavier Szymczak La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Conférence musicale Sergeï Rachmaninov, par François-Xavier Szymczak La Médiathèque, 28 janvier 2023, Orléans. Conférence musicale Sergeï Rachmaninov, par François-Xavier Szymczak Samedi 28 janvier 2023, 15h00 La Médiathèque Le musicologue et producteur de radio François-Xavier Szymczak, vous invite à la rencontre de l’œuvre de Sergeï Rachmaninov. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire En partenariat avec Orléans Concours International, cette conférence est un préambule au concert d’Alim Beisembayev, Premier prix du Concours international de piano de Leeds 2021, qui aura lieu le dimanche 29 janvier 2023, Salle de l’Institut à 10h45.

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00

