America de Giacomo Abbruzzese (France, 2019, 58 min) La Médiathèque, 26 janvier 2023, Orléans. America de Giacomo Abbruzzese (France, 2019, 58 min) Jeudi 26 janvier 2023, 18h30 La Médiathèque Claudio Minoia, né en Grèce, élevé à Venise et marié à Tarente, a été assassiné à New-York. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Giacomo Abbruzzese reconstitue la vie secrète de son grand-père sous la forme d’un carnet de voyage, d’une enquête et d’un portrait familial qui plonge le spectateur dans la capitale américaine des années soixante.

2023-01-26T18:30:00+01:00

2023-01-26T19:30:00+01:00

