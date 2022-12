Le Carnaval des animaux en péril : présentation par La Rêveuse La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Le Carnaval des animaux en péril : présentation par La Rêveuse La Médiathèque, 25 janvier 2023, Orléans. Le Carnaval des animaux en péril : présentation par La Rêveuse Mercredi 25 janvier 2023, 16h00 La Médiathèque Orphée, le meilleur musicien de la Grèce, avait le pouvoir de charmer les plus belles femmes, les animaux sauvages, les arbres et même les rochers grâce au pouvoir de sa lyre et de sa voix. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Suite à la perte tragique de sa bien-aimée Eurydice, il décide d’offrir désormais sa musique à des animaux discrets et mal aimés. Mais la musique pourra-t-elle sauver ce Carnaval dont les acteurs sont menacés d’extinction ? Benjamin Perrot et Florence Bolton, directeurs artistiques de l’ensemble La Rêveuse viendront présenter en images et en musique leur nouveau spectacle qui sera donné en février à la Scène Nationale d’Orléans.

