Conférence musicale Pourquoi les grands compositeurs ? La Médiathèque, 12 janvier 2023, Orléans. Conférence musicale Pourquoi les grands compositeurs ? Jeudi 12 janvier 2023, 18h30 La Médiathèque Le voyage musical de Beethoven La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mediatheques.orleans-metropole.fr/cycle-de-conferences-musicales »}] Charles Tobermann, musicologue et compositeur, abordera la vie et l’œuvre de Ludwig van Beethoven. Pourquoi après plusieurs siècles les musiciens et le public restent-ils si dévoué aux œuvres du maître de Bonn, qui a révolutionne la musique, pas une fois, mais deux ? Pourquoi ses sonates, quatuors et symphonies forment encore aujourd’hui le centre du répertoire des pianistes, chambrières et orchestres ? En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans.

