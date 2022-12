Je dis Patrimoine : Charles-François Vergnaud-Romagnési La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Je dis Patrimoine : Charles-François Vergnaud-Romagnési Jeudi 5 janvier 2023, 18h00 La Médiathèque Découverte d'une partie des collections patrimoniales autour d'une thématique ou d'une œuvre choisie par les médiathécaires. Médiathèque Gambetta, Orléans Collecter, reproduire et transmettre : sur les traces d'un historien orléanais du XIXe siècle

Figure incontournable de nos rayonnages, Charles-François Vergnaud-Romagnési était un fascinant touche-à-tout, et un infatigable compilateur de l’histoire de notre région. Venez découvrir certaines de ses archives conservées à la Médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T18:00:00+01:00

2023-01-05T19:00:00+01:00

