Sur inscription au 02 38 68 45 45

Foncez sur les pistes de Mario Kart 8 et tentez de faire le meilleur score. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Faites chauffer vos manettes pour ce tournoi de Mario Kart 8 sur Switch et sur écran géant. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. 16 places disponibles, de 14h30 à 17h30, inscription auprès de l’équipe jeunesse du 3ème étage ou au 02 38 68 45 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-27T14:30:00+01:00

2022-12-27T17:30:00+01:00

