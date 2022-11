Café littéraire La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Café littéraire La Médiathèque, 10 décembre 2022, Orléans. Café littéraire Samedi 10 décembre, 14h30 La Médiathèque Famille et roman : amour, haine… La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire A l’approche de Noël, des repas de famille et autres fêtes de fin d’année, les bibliothécaires vous proposent un choix de romans autour du thème de la famille.

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00

Orléans Loiret