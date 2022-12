Facebook, mode d’emploi La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Facebook, mode d'emploi Samedi 10 décembre, 14h30 La Médiathèque

Inscription au 02 38 68 45 45

Comment créer un post Facebook, paramétrer votre compte personnel et créer une page publique. Des outils de Facebook qui peuvent être reproduits sur d'autres réseaux seront présentés. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Attention, les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues.

Inscription au 02 38 68 45 45.

Limité à 8 personnes par atelier.

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T16:30:00+01:00

