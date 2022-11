Radio Campus s’installe au 4ème étage de la médiathèque La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Radio Campus s’installe au 4ème étage de la médiathèque La Médiathèque, 10 décembre 2022, Orléans. Radio Campus s’installe au 4ème étage de la médiathèque Samedi 10 décembre, 11h00 La Médiathèque Tous les premiers samedis du mois, de 11h à 12h, pour une diffusion en direct en lien avec l’actualité du réseau. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Radio Campus Orléans est une association type loi 1901 fondée en 1994 par cinq étudiants du campus d’Orléans désireux de pallier au manque d’activité culturelle et de diversité musicale sur Orléans.

Aujourd’hui ce sont 70 animateurs, journalistes, programmateurs, techniciens bénévoles, des jeunes en service civique, des stagiaires et des salariés qui viennent chaque semaine agiter les ondes de notre radio locale. Les émissions quotidiennes de la rédaction, 42 programmes thématiques et magazines culturels et un fil musical alternatif et éclectique composent la grille d’antenne renouvelée chaque année en septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T11:00:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00

