Concert littéraire et rencontre avec Valentine Goby La Médiathèque, 8 décembre 2022, Orléans. Concert littéraire et rencontre avec Valentine Goby Jeudi 8 décembre, 18h00 La Médiathèque Le concert littéraire suit la même dramaturgie que le roman L’île haute. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire On traverse l’immersion dans le blanc, la découverte d’un printemps où le vent hésite à pointer, l’appropriation d’un monde jaune saturé au moment paradoxal de sa disparition. Un dispositif lumineux et vidéo marque les étapes de cette découverte, proposant des images de montagnes devenues mentales.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

