Parlons musique : Comment écouter la musique ? Samedi 3 décembre, 16h00 La Médiathèque

La musique est omniprésente dans notre monde. On l’entend en tout lieu et à tout moment. Entendre, oui, mais écouter ? Est-ce si souvent qu’on l’écoute réellement ? Et comment ?

Orléans

Il y a l’écoute ordinaire et l’écoute active. Nous proposerons des méthodes et outils (sans connaissances théoriques ou solfégiques au préalable) et approches pour “écouter mieux”, avec pour objectif d’aider chacun a en tirer davantage de plaisir à l’écoute de la musique, quel que soit le style ou genre qu’on aime. Écouter de la musique classique ou du jazz, du rock, du rap, du métal, ou de la chanson française est finalement la même activité. Vous aimez la musique ? Pourquoi pas approfondir votre écoute pour l’aimer encore plus ?



