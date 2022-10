Spectre : sanity, madness & the family de Para One (France, 2021, 1h26 min) La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Spectre : sanity, madness & the family de Para One (France, 2021, 1h26 min) La Médiathèque, 24 novembre 2022, Orléans. Spectre : sanity, madness & the family de Para One (France, 2021, 1h26 min) Jeudi 24 novembre, 18h30 La Médiathèque Après avoir œuvré en tant que DJ et composé les bandes originales des films de Céline Sciamma, Jean-Baptiste de Laubier, alias Para One, dévoile son tout premier film. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mediatheques.orleans-metropole.fr/mois-du-film-documentaire »}] Deux figures masculines ont marqué l’enfance de Jean. L’homme mystérieux qu’était son père, et le guide spirituel de la communauté dans laquelle il a grandi. Adulte, il décide de partir sur les traces de ces deux hommes qui l’inspirent encore aujourd’hui pour composer. La musique est pour l’éternité associée au cinéma. Elle finalise, sublime le montage. Parfois, le cinéma regarde la musique, la prend comme objet de curiosité et de recherche. Les images s’enrichissent avec les sons du monde. Alors, ouvrez vos yeux, libérez vos oreilles pour découvrir une programmation faite d’images, de sons et de notes. En savoir +

