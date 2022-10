In a silent way de Gwenaël Breës (Belgique, 2020, 1h28 min, vostf) en présence du réalisateur La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

In a silent way de Gwenaël Breës (Belgique, 2020, 1h28 min, vostf) en présence du réalisateur La Médiathèque, 19 novembre 2022, Orléans. In a silent way de Gwenaël Breës (Belgique, 2020, 1h28 min, vostf) en présence du réalisateur Samedi 19 novembre, 15h00 La Médiathèque Une équipe de cinéma arpente l’Angleterre pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru trente ans plus tôt, “Spirit of Eden”. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mediatheques.orleans-metropole.fr/mois-du-film-documentaire »}] La musique est pour l’éternité associée au cinéma. Elle finalise, sublime le montage. Parfois, le cinéma regarde la musique, la prend comme objet de curiosité et de recherche. Les images s’enrichissent avec les sons du monde. Alors, ouvrez vos yeux, libérez vos oreilles pour découvrir une programmation faite d’images, de sons et de notes. En savoir +

Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans

