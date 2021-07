Nantes City Stade Sables d'Olonne Loire-Atlantique, Nantes La médiathèque mobile City Stade Sables d’Olonne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La médiathèque mobile City Stade Sables d’Olonne, 4 août 2021-4 août 2021, Nantes. 2021-08-04

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Parents et enfants Lecture, jeux. Atelier autour de la découverte et valorisation du livre pour les 6-8 ans et leurs familles. City Stade Sables d’Olonne Rue des Sables d’Olonne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu City Stade Sables d'Olonne Ville Nantes Age maximum Parents et enfants lieuville City Stade Sables d'Olonne Nantes