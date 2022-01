La médiathèque « Le Trente » fête ses 10 ans Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

La médiathèque « Le Trente » fête ses 10 ans Vienne, 25 mars 2022, Vienne. La médiathèque « Le Trente » fête ses 10 ans Auditorium Le Trente 30 avenue general leclerc Vienne

2022-03-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-25 20:30:00 20:30:00 Auditorium Le Trente 30 avenue general leclerc

Vienne Isère A l’occasion des 10 ans de la médiathèque Le Trente, Florence Aubenas sera présente pour un grand entretien autour de son dernier roman L’inconnu de la poste aux éditions de L’Olivier. Auditorium Le Trente 30 avenue general leclerc Vienne

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Auditorium Le Trente 30 avenue general leclerc Ville Vienne lieuville Auditorium Le Trente 30 avenue general leclerc Vienne

Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/