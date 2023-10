Spectacle L’œil du Loup La Médiathèque Le Liseron Neuville-aux-Bois, 30 octobre 2023, Neuville-aux-Bois.

Spectacle L’œil du Loup Lundi 30 octobre, 14h30 La Médiathèque Le Liseron Sur inscription

La Médiathèque Le Liseron organise un spectacle intitulé L’oeil du Loup le lundi 30 octobre 2023. Les places sont limitées. Réservation au 02 38 91 88 27 ou par mail à mediathèque@ville-neuvilleauxbois.fr

Spectacle, tout public, à partir de 6 ans.

La Médiathèque Le Liseron 1 place de l’église 45170 Neuville-aux-Bois Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-neuvilleauxbois.fr/evenement/spectacle-mediatheque-le-liseron-loeil-du-loup/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238918827 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-neuvilleauxbois.fr »}] [{« link »: « mailto:que@ville-neuvilleauxbois.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T14:30:00+01:00 – 2023-10-30T16:00:00+01:00

2023-10-30T14:30:00+01:00 – 2023-10-30T16:00:00+01:00

spectacle médiathèque

Médiathèque Le Liseron