du mercredi 5 juin 2019 au mercredi 26 juin 2019

Vous avez un brevet, un bac à préparer ? Des examens universitaires en vue ?La Médiathèque Jean Jaurès de Nevers se mobilise avec des horaires élargis pour permettre au plus grand nombre de réviser sereinement. Pour cela, la Médiathèque sera exceptionnellement ouverte : du 5 au 26 juin 2019 du mardi au vendredi de 9 heures à 18 heures le samedi de 10 heures à 17 heures 30 À la Médiathèque ce sont: * plus d’une centaine de places assises disponibles dans des espaces au calme et des espaces de travail en groupes * le wi-fi gratuit et 15 postes informatiques * des ressources en ligne avec le portail numérique Marguerite * de larges ressources documentaires dans toutes les matières * du personnel présent pour répondre à vos demandes

Entrée libre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

