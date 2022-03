LA MEDIATHEQUE FETE L’AMOUR Audenge, 18 mars 2022, Audenge.

LA MEDIATHEQUE FETE L’AMOUR Salle des Fêtes de la Mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle des Fêtes de la Mairie 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge Gironde

EUR Votre médiathèque vous convie à un moment de tendresse et de partage où il sera question… d’amour! Encore et toujours ! Un thème qui épouse l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Pour l’occasion, une création sur mesure oscillant entre proses enflammées des comédiens du collectif On The Road Company et sonorités jazzy du Quartet Docteur Nietzsche. Un doux mélange savamment orchestré pour une envolée littéraire et musicale de haut vol. À ne pas manquer !

Uniquement sur réservation auprès de la médiathèque !

+33 5 56 26 98 56

© Médiathèque Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-11 par