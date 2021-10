Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet LA MÉDIATHÈQUE FÊTE HALLOWEEN ! Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE HALLOWEEN ! Pornichet, 30 octobre 2021, Pornichet. LA MÉDIATHÈQUE FÊTE HALLOWEEN ! 2021-10-30 – 2021-10-30 Place du Marché Médiathèque Jacques Lambert

Pornichet Loire-Atlantique Pornichet Loire-Atlantique A partir de 10h30, les 0-3 ans découvriront comment l’ogre, la sorcière ou encore le loup se préparent pour Halloween, dans le cadre de Grignote Livres (gratuit, sur inscription). Les adultes, quant à eux, pourront frissonner à la lecture de contes et des extraits de romans angoissants et fantastiques, de 16h à 17h. Et toute la journée, des visites virtuelles d’un manoir hanté seront proposées. Aurez-vous le courage d’essayer ? Animations gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque. bibliotheque@herbignac.com +33 2 51 76 90 40 http://espace-culturel.herbignac.com/ A partir de 10h30, les 0-3 ans découvriront comment l’ogre, la sorcière ou encore le loup se préparent pour Halloween, dans le cadre de Grignote Livres (gratuit, sur inscription). Les adultes, quant à eux, pourront frissonner à la lecture de contes et des extraits de romans angoissants et fantastiques, de 16h à 17h. Et toute la journée, des visites virtuelles d’un manoir hanté seront proposées. Aurez-vous le courage d’essayer ? Animations gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque. dernière mise à jour : 2021-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Place du Marché Médiathèque Jacques Lambert Ville Pornichet lieuville 47.26052#-2.33795