Médiathèque d'Ornon, le samedi 4 décembre à 10:00

Des livres à petits prix pour tous les âges, tous les goûts ———————————————————– ### C’est le moment de se faire plaisir, d’étoffer sa bibliothèque ou sa discothèque. Venez faire des découvertes intéressantes, remettre la main sur un livre qui vous a marqué et que vous cherchiez depuis longtemps ou de prévoir, les vacances arrivant, de longues poses lecture. > Tous les documents à 1 euro : livres, documents, CD, bandes dessinées.

Entrée libre – Pour tous

Médiathèque d'Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00

