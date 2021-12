Rezé Médiathèque Diderot Loire-Atlantique, Rezé La médiathèque Diderot parée de rose et de rouge Médiathèque Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**La Médiathèque et la Galerie Diderot ouvrent leurs portes de 10h à 22h pour la 6ème édition nationale des Nuits de la Lecture.** **Plusieurs rendez-vous sont proposés toute la journée dans une médiathèque parée de rose et de rouge pour tous les publics.** Les bibliothécaires décoreront la médiathèque Diderot autour du thème de l’amour et de l’amitié. Chacun pourra y déposer un prénom ou un mot sur la fresque de l’amour.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Diderot Place Lucien-Le Meut 44400 Rezé

