La médiathèque “désherbe” : vente de livres à 1 euro ! square de la vierge, 26 juin 2022, Lignan-sur-Orb.

**La médiathèque a besoin de place pour ses livres neufs !** Les documents (livres et CD) retirés du fonds sont revendus 1 euro pièce. La Médiathèque Albertine Sarrazin vous attend nombreux pour sa vente de livres et de CD retirés des collections, samedi 26 juin de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Venez librement profiter de cette vente, pour enrichir votre bibliothèque personnelle à moindre coût. Livres pour la jeunesse, livres pour adultes, CD seront vendu à 1 euro. **Le désherbage : pourquoi et comment ?** La Médiathèque Albertine Sarrazin acquiert régulièrement de nouveaux documents, afin de mettre à jour ou renouveler ses collections, pour qu’elles restent attractives pour les usagers. Ces nouvelles acquisitions obligent l’établissement à faire régulièrement de la place dans les bacs et rayonnages, par une opération technique appelée « désherbage ». Les opérations de « désherbage » s’effectuent avec discernement, selon différents critères prenant en compte l’état physique des documents, le taux d’emprunt, la pertinence des contenus, l’existence de doublons avec des ouvrages plus récents et plus attractifs sur le même sujet… Les bibliothécaires examinent chaque cas avec attention, avant d’arrêter un choix définitif.

Entrée libre

square de la vierge 34490 Lignan sur orb Lignan-sur-Orb Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T09:30:00 2022-06-26T12:00:00;2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T17:00:00