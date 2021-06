Chaville Maison de l'Enfance et de la Jeunesse Chaville, Hauts-de-Seine La médiathèque dans les jardins Maison de l’Enfance et de la Jeunesse Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Profitez du soleil et de cette parenthèse estivale pour découvrir le Jardin de l’Enfance et de la Jeunesse, avec son jardin et sa mare pédagogiques, tout en lisant et en écoutant des histoires. Les bibliothécaires viennent à vous et vous offre une sélection d’albums, de revues et de BD pour petits et grands. À 17h, ouvrez bien grand vos oreilles avec l’heure du conte, proposée aux enfants à partir de 3 ans. Un beau moment à vivre en famille en perspective. **À noter :** sur les grilles situées devant la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, vous pourrez admirer les œuvres de street art réalisées par de jeunes Chavillois lors de stages organisés par le service jeunesse, en partenariat avec la MJC de la Vallée et l’artiste Alix Jamault : exposition « Child paint evasion » du 1er juillet au 31 août. Lectures et heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans. Grand choix d’albums, de revues et de BD. Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 23 rue Carnot 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

