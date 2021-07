Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Haut-Rhin, Willer-sur-Thur La médiathèque buissonnière Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Willer-sur-Thur

La médiathèque buissonnière Willer-sur-Thur, 18 août 2021-18 août 2021, Willer-sur-Thur. La médiathèque buissonnière 2021-08-18 14:00:00 – 2021-08-18 16:30:00

Willer-sur-Thur Haut-Rhin Au programme : des lectures mais aussi des coloriages, des jeux, des ateliers numériques, des ateliers autour du livre pour les plus jeunes, et surtout de la bonne humeur ! dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Willer-sur-Thur Étiquettes évènement : Autres Lieu Willer-sur-Thur Adresse Ville Willer-sur-Thur lieuville 47.84405#7.07151