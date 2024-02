LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE GALLOISE EXPOSITION ÊTRE GALLOIS EN 2023 EN GRANDE-BRETAGNE APRÈS LE BREXIT Médiathèque Geneviève Couteau Clisson, mardi 20 février 2024.

exposition bilingue Being Welsh in 2023 in post-Brexit Britain

La médiathèque accueillera l’exposition bilingue Being Welsh in 2023 in post-Brexit Britain réalisée par des élèves du lycée Aimé Césaire,

suite à un voyage à Cardiff, au Pays de Galles. Les lycéens viendront échanger avec le public sur leurs travaux et leur expérience galloise lors de l’inauguration.

Public ado / adulte — Aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-03-30

Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

