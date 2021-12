Paris bibliothèque Benoîte Groult île de France, Paris La médiarnaque du siècle : lecture de la pièce de Magali Menin bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La médiarnaque du siècle : lecture de la pièce de Magali Menin bibliothèque Benoîte Groult, 21 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 21 janvier 2022

de 19h00 à 20h15

gratuit

Faites connaissance avec Léonie et Théo qui investiront la bibliothèque Benoîte Groult dans le cadre des Nuits de la lecture. La pièce présentée par l’association Elémént 139 sera lue par Lauris Audat, Magali Menin et Marie Vernay. C’est un matin comme les autres à France Nouvelles. Pourtant, un événement imprévu arrive à la Rédaction. Deux journalistes, l’une aguerrie, l’autre, novice, vont devoir lutter, chacun à leur manière, pour conserver leur propre vision du métier. Réservation recommandée, nombre de places limité mais aussi en webdiffusion sur www.voxonweb.com, le jour même. bibliothèque Benoîte Groult 25 rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014 Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Humour;Théâtre

Date complète :

2022-01-21T19:00:00+01:00_2022-01-21T20:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville bibliothèque Benoîte Groult Paris