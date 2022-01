La méchante et le connard Ménétréol-sur-Sauldre Ménétréol-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

Ménétréol-sur-Sauldre

La méchante et le connard, 21 juin 2022, Ménétréol-sur-Sauldre.

2022-06-21 18:00:00

Ménétréol-sur-Sauldre Cher Ménétréol-sur-Sauldre Le répertoire est un mélange de standards de l’âge du jazz et de succès populaires, arrangés spécifiquement pour l’instrumentation. La Méchante et le Connard est un duo franco-américain : Casey Jayne au ukulele et au chant, Cyril à la contrebasse et au chant. Le duo acoustique joue une musique chaleureuse et amusante, le tout avec une élégante touche française. +33 2 48 58 89 25 Le répertoire est un mélange de standards de l’âge du jazz et de succès populaires, arrangés spécifiquement pour l’instrumentation. CDC Sauldre et Sologne

