La méchante et le connard Ménétréol-sur-Sauldre, 21 juin 2021-21 juin 2021, Ménétréol-sur-Sauldre.

La méchante et le connard 2021-06-21 – 2021-06-21

Ménétréol-sur-Sauldre Cher Ménétréol-sur-Sauldre

C’est un gentil duo au nom presque trompeur. Casey Jayne (chant, ukulele) et Cyril (contrebasse) décrochent à mains nues les grands standards d’hier et d’aujourd’hui, et les font sonner au naturel, comme si c’était facile, comme si c’était vital.

Ça caresse et ça secoue, ça gratte et ça rugit, ça danse et ça sourit, et ça ne s’oublie pas.

Sur scène c’est bien plus qu’une expérience de bonne humeur concentrée, c’est rassurant et décoiffant à la fois, c’est surprenant et excitant et accueillant, on voudrait en faire nos amis, mais où ont-ils trouvé ce nom ?

Concert tout public du duo « La méchante et le connard ».

+33 2 48 58 89 25

Concert tout public du duo « La méchante et le connard ».

C’est un gentil duo au nom presque trompeur. Casey Jayne (chant, ukulele) et Cyril (contrebasse) décrochent à mains nues les grands standards d’hier et d’aujourd’hui, et les font sonner au naturel, comme si c’était facile, comme si c’était vital.

Ça caresse et ça secoue, ça gratte et ça rugit, ça danse et ça sourit, et ça ne s’oublie pas.

Sur scène c’est bien plus qu’une expérience de bonne humeur concentrée, c’est rassurant et décoiffant à la fois, c’est surprenant et excitant et accueillant, on voudrait en faire nos amis, mais où ont-ils trouvé ce nom ?

cdc