DISCOBOLE I compagnie & label présente Shamane @ La Mécanique Ondulatoire (Paris 11) Samedi 16 décembre, 20h30 La Mécanique Ondulatoire 8/10€

Csaba Palotaï – guitare

Stéphane Hoareau – guitare

Théo Girard – contrebasse

Antonin Leymarie – batterie

Ce quartet qui joue la musique des grands espaces et des courses de fond, fera sa première apparition parisienne le 16 décembre prochain ! La musique est brute et immersive s’inspirant tant du jazz, des grooves pop et l’évolution sonore du rock indé pour créer une transe chamanique fiévreuse.

Né d’une rencontre en studio entre les guitaristes Csaba Palotaï, Stéphane Hoareau, le contrebassiste Théo Girard et le batteur Antonin Leymarie, ce quartet est issu des Capsules Discobole imaginées et réalisées par Stéphane Hoareau et Théo Girard et leur équipe (journaliste, cadreuse, ingénieur du son et régisseuse) en 2021 et qui sortiront en 2024. 20 sessions d’enregistrement ont été organisées en région parisien et en PACA, avec 40 artistes invité·es provenant de multiples esthétiques.

https://youtu.be/rkabhMowkLo

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

#jazz #transe

Discobole