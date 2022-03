La mécanique du hasard Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Spectacle de théâtre par le Théâtre du Phare – Olivier Letelier. Dans le désert texan, Stanley Yelnats, ado envoyé en camp de redressement, creuse des trous au fond d’un lac asséché. Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son vaurien d’arrière-arrière-grand-père qui a volé un cochon à une tzigane et reçu un mauvais sort. Mais aussi celle de son père, inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrière-grand-père…La mécanique du hasard est un rocambolesque récit de transmission intergénérationnelle et une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Ces histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, ne sont-elles pas finalement étrangement liées ? Durée : 1h

