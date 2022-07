LA MÉCANIQUE DU HASARD Sablé-sur-Sarthe, 14 octobre 2022, Sablé-sur-Sarthe.

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2022-10-14 – 2022-10-14

Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

8 EUR Accusé du vol de baskets, le jeune Stanley Yelnats est envoyé dans un camp de redressement pour adolescents. Condamné à creuser des trous en plein désert, il déterrera bien plus qu’attendu et découvrira, malgré lui, tout un pan de son héritage familial. Adapté du roman américain Le Passage, La Mécanique du hasard nous raconte l’histoire mouvementée de cet adolescent paumé mais aussi celle d’une puissante amitié. Autour d’une carcasse de vieux frigidaire, les deux interprètes nous entraînent dans différents lieux et époques : passé et présent se retrouvent étrangement liés. Entre western et voyage initiatique, le metteur en scène Olivier Letellier et sa complice Catherine Verlaguet nous invitent à questionner et réparer nos héritages, pour trouver la liberté d’écrire notre propre histoire. Un spectacle original et sauvage !

Distribution

D’après le roman Le Passage de Louis Sachar

Adaptation Catherine Verlaguet

Mise en scène Olivier Letellier Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte en alternance avec Axelle Lerouge et Loïc Renard

Collaboration à la mise en scène Jonathan Salmon

Assistance à la mise en scène Valia Beauvieux

Création lumières Sébastien Revel

Création sonore Antoine Prost

Scénographie Colas Reydellet

Régie de tournée Colas Reydellet, Sébastien Revel, Jean-Christophe Planchenault en alternance

Costumes Nadia Leon

Tréteaux de France, C.D.N itinérant ~ Théâtre ~ Dès 9 ans

