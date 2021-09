LA MECANIQUE DU HASARD Ferme de Bel Ebat, 8 janvier 2022, GUYANCOURT.

LA MECANIQUE DU HASARD

Ferme de Bel Ebat, le samedi 8 janvier 2022 à 18:00

«Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon». C’est sous ce prétexte absurde que l’on fait creuser le jeune Stanley Yelnats. Mais ce sont des héritages familiaux qu’il va déterrer : à commencer par l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père… Un spectacle ambitieux, original et séduisant pour une histoire de transmission intergénérationnelle menée à un rythme effréné. À une époque où la surabondance des sollicitations virtuelles par écrans interposés réduit à sa peau de chagrin l’imaginaire individuel, ce spectacle prouve qu’il est possible par le seul pouvoir du conte et la ferveur des conteurs de mobiliser l’imagination des spectateurs, petits et grands, de façon étourdissante – Le Monde Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 janvier à 9h45 et 14h15. Théâtre du Phare D’après le roman de Louis Sachar Le Passage Adaptation Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier Collaboration à la mise en scène Jonathan Salmon Assistance à la mise en scène Valia Beauvieux Lumières Sebastien Revel Son Antoine Prost Scénographie et régie Colas Reydelet Costumes Nadia Leon Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Théâtre / Tout public dès 9 ans Dans un camp de redressement du désert texan, un ado creuse des trous au fond d’un lac asséché à la recherche d’un trésor…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T18:00:00 2022-01-08T20:00:00