La mécanique du hasard

2023-04-28

Durée 1h – dès 9 ans

D’après « Le Passage », le romand e Louis Sachar Une puissante histoire d’amitié entre adolescents sur fonde de légende héréditaire. Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. Ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui a avait volé un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort.

Mais aussi celle de son père, inventeur de génie, qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée « Embrasseuse ». En partenariat avec l’AGORA

