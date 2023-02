La Mecanique du Couple LE TRIOMPHE ST ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

St-Étienne

La Mecanique du Couple LE TRIOMPHE, 8 février 2023, ST ETIENNE. La Mecanique du Couple LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-04-18 17:00. Tarif : 17.8 à 17.8 euros. De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire. Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plonge dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire. Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes gouts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables. Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments. La Mecanique du Couple EUR17.8 17.8 euros Votre billet est ici LE TRIOMPHE ST ETIENNE 4 Square Violette Loire De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire. Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plonge dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire. Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes gouts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables. Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments. .2023-03-12. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, St-Étienne Autres Lieu LE TRIOMPHE Adresse 4 Square Violette Ville ST ETIENNE Tarif 17.8-17.8 lieuville LE TRIOMPHE ST ETIENNE Departement Loire

LE TRIOMPHE ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/

La Mecanique du Couple LE TRIOMPHE 2023-02-08 was last modified: by La Mecanique du Couple LE TRIOMPHE LE TRIOMPHE 8 février 2023 LE TRIOMPHE ST ETIENNE

ST ETIENNE Loire