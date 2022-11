LA MÉCANIQUE DU CHŒUR, 10 février 2023, .

LA MÉCANIQUE DU CHŒUR



2023-02-10 – 2023-02-10

Êkhô chœur de chambre vous invite à une (re) découverte de la polyphonie vocale, à travers un spectacle original et hautement musical : Un jeune homme, parfaitement novice en musique, va vivre une immersion des plus surprenantes en devant chanter dans un chœur pour la préparation d’un concert.

Il va se laisser guider par le chœur et sa cheffe dans la découverte des voix, du travail du son, de la polyphonie, du geste de direction, et de tout ce qui fait la vie d’un chœur, en passant par des répertoires éclectiques et (d)éton(n)ants. Un spectacle musical au « cœur du chœur », pétri d’humour et de musique, pour découvrir les rouages fascinants de la polyphonie vocale.

Toute la richesse de la polyphonie vocale a cappella est ainsi abordée de manière originale et inattendue, servie par une interprétation musicale brillante et raffinée. La verve communicative du comédien Jean-François Mercier et l’humour cocasse des situations vécues en font un spectacle unique et vivifiant pour toute la famille.

Durée : ± 1h

Tarif unique : 10€

À partir de 6 ans

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/la-mecanique-du-choeur-2/

