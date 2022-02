La mécanique des ombres Espace culturel Saint Clément, 22 mars 2022, Craon.

La mécanique des ombres

Espace culturel Saint Clément, le mardi 22 mars à 20:00

Réunissant leur passion commune, les amis de Naïf Production nous embarquent à la frontière du cirque et du hip-hop. Sur scène, leurs 3 silhouettes cherchent à défier la gravité et s’engagent dans une lutte perpétuelle pour tenir debout. Devenus pantins désarticulés et anonymes, leurs corps sont à la recherche d’un équilibre précaire. Mais la chute est inévitable. Il faut apprendre à se relever, décortiquer les mouvements pour trouver comment reprendre pied, pour se construire. On est subjugué par l’obstination de ces corps en mouvement qui persévèrent à se lever. Une chorégraphie s’invente sur le fil, balbutiante et imprécise, presque improvisée. Comme l’ombre et l’homme, chuter et se relever sont indivisibles. Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès Dramaturgie : Sara Vanderieck

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants Renseignements et réservations : 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

3 pantins désarticulés avancent masqués. 3 silhouettes vêtues d’un jean et d’un sweat à capuche relevée cherchent à retrouver l’équilibre.

