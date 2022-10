La Mécanique de Petit Pierre Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

2022-10-28

Ille-et-Vilaine La Compagnie du Moulin en Herbe vous présente son spectacle de théâtre d’objets « La Mécanique de Petit Pierre. D’après l’histoire de Pierre Avezard dit « Petit Pierre » avec le soutien de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez Différent et donc moqué de ses camarades, Petit Pierre est un observateur. Il aime la mécanique, le mouvement. Au fil de sa vie, il observe, collecte, réfléchit, essaie et construit de ses mains un manège avec des matériaux qu’il récupère : tôles, boites en métal, chambres à air, poulies … Sur les carrousels entrainés par un seul moteur, nait petit à petit un monde, son monde. Génie et beauté intérieure du personnage dégagent une poésie mécanique d’un monde sensible vu d’un œil presque aveugle mais d’un coeur généreux et profondément humain. Laissez-vous entrainer dans la Mécanique de Petit Pierre ! Mise en scène : Odile Bouvais

Interprètes : Pierre Chauveau et Anne Chamaret

Décors : Pierre Chauveau

Compositions piano : Angèle Chauveau et Pierre Chauveau Tout public dès 5 ans.

