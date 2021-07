« LA MÉCANIQUE DE PETIT PIERRE » Bazougers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bazougers.

Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque sourd et aveugle, moqué de ses camarades, est doté d’une force de vie.

Il ne perd rien de ce qui lui est offert : L’amour de sa famille, la richesse de la nature, l’affection de ses vaches.

Petit Pierre est un observateur. Il aime la mécanique, le mouvement. Durant 30 ans, il observe, collecte, réfléchit, essaie et construit de ses mains un manège avec des matériaux qu’il récupère: tôles, boites en métal, chambres à air, poulies, morceaux d’avion tombé dans un champ pendant la guerre…

Sur les carrousels entraînés par un seul moteur, naît petit à petit, un monde, son monde, inspiré des voyages qu’il fait avec Léon, son frère cadet de 17 ans. On y voit toutes sortes de personnages, d’animaux, de véhicules et même une Tour Eiffel!

Génie et beauté intérieure du personnage dégagent une poésie mécanique d’un monde sensible vu d’un œil presque aveugle mais d’un cœur généreux et profondément humain.

Petit à petit , à partir de matériaux de récupération, il va imaginer, assembler, construire un manège d’une incroyable poésie.

Laissez-vous entraîner dans la Mécanique de Petit Pierre…

Réservations: fournil.arcenciel@gmail.com ou dekamping@hotmail.fr

« La Mécanique de Petit Pierre » par La Cie du Moulin en Herbe, d’après la vie de Pierre Avezard. Un spectacle tout public à partir de 6 ans.

dekamping@hotmail.fr

